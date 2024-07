Olimpiadi altra batosta per il Setterosa | gli USA vincono 3-10

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Due sconfitte in due gare per ilalledi Parigi 2024. Dopo il ko contro la Francia padrone di casa, l’Italia si arrende anche agli Stati Uniti con un netto 3-10. Partita senza storia per le azzurre di pallanuoto travolte dalla qualità statunitense (3 reti per Musselman). La rete di Giustini e le 2 marcature di Marletta hanno reso meno amara la sconfitta. Contro Spagna e Grecia serviranno due vittorie per accedere alla fase eliminatoria senza calcoli. Il tabellino Italia-USA 3-10 Italia: Condorelli, Tabani, Galardi, Avegno, Giustini 1, Bettini, Picozzi, Bianconi, Palmieri, Marletta 2, Cocchiere, Viacava, Banchelli. All. Silipo USA: Johnson, Musselman 3, Prentice, Fattal 1, Flynn 1, Steffens 1, Raney 1, Neushul 1, Roemer 1, Gilchrist 1, Ausmus, Sekulic, Longan. All. Krikorian L'articoloper il: gli USA3-10 CalcioWeb.