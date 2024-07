Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi mercoledì 31 luglio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Quinto giorno di gare alledi Parigi. Gli organizzatori francesi non mollano e riprovano con le gare di triathlon lungo la Senna, nonostante l’inquinamento e i rischi per la salute. L’Italia invece sogna altre medaglie: potrebbe essere giorno di gloria per il canottaggio (c’è la finale del 4 di coppia), potrebbero salire sul podio Silvana Stanco e Jessica Rossi nel tiro a volo. La scherma maschile punta al riscatto nellaa squadre della sciabola. Il gran finale di giornata riguarda soprattutto il nuoto: torna in vasca Ceccon, c’è la finale dei 100 metri stile libero e c’è Simona Quadarella. La 25enne romana punta a una medaglia nella finale dei 1500 stile libero. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le