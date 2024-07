Ok del Senato alla proroga per riordinare il sistema tributario

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nell'Aula delsi approva con 91 sì e 51 no e 5 astenuti il disegno di legge cheal 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano ilmediante la redazione di testi unici. Il provvedimento, che ha già ottenuto il via libera dCamera, è definitivo.