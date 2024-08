Non due persone ma tre | l’atleta Nada Hafez annuncia la gravidanza alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ha vinto la gara dei trentaduesimi di finale del torneo di sciabola femminiledi Parigi, battendo l’americana Elizabeth Tartakovsky al primo turno, e poi hato di essere incinta.egiziana ventisettenneha pubblicato un post su Instagram per comunicare di essere al settimo mese di, con parole davvero molto belle. “Un’olimpica incinta di 7 mesi – si legge nella caption – Quelle che sembrano due atlete in pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mia avversaria e il mio bambino, che deve ancora venire al mondo! Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe dellasono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena”.