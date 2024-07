No alle micro carceri private di Nordio

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) ha espresso forte preoccupazione per il decreto cosiddetto “svuota”. Lo abbiamo fatto con un documento, sia per l’impostazione del provvedimento, sia per alcuni Nodiil manifesto.