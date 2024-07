NewsRoom | anticipazioni ospiti e streaming della puntata di oggi 31 luglio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 31 luglio 2024)Questa sera, mercoledì 312024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Una guerra “invisibile” che nessuno ha mai dichiarato, ma che si sta combattendo nel Circolo Polare Artico. La racconta il reportage di, il programma di Monica Maggioni in onda questa sera su Rai 3. In quella parte remota del pianeta che è l’Artico, le grandi potenze si contendono risorse e rotte commerciali, in un conflitto che si sta svolgendo nella quasi indifferenza del mondo.