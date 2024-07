Natoli convocata dal pm ma ancora non si dimette

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ieli ascolterà Rosanna, la consigliera laica del Csm finita al centro dello scandalo per aver incontrato in via privata e consigliata suldal pm, manon siil manifesto.