Musica e Impegno Sociale | Piero Pelù a Baia Domizia con il suo Deserti Tour 2024

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Aarriva: il rocker toscano si esibirà il 3 agosto all’Arena dei Pini nella tappa campana del suo “”. Ad accompagnarlo, ci saranno musicisti del calibro di Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso. Sarà un ritorno alle origini, all’essenza del rock ‘n’ roll perche è protagonista quest’estate sul palco delle principali rassegne italiane prima delclubdel prossimo autunno dove pubblico e artista si ritroveranno uno accanto all’altro, pronti a sudare e pogare insieme. Unche lo vedrà in scena nuovamente in Campania il 7 dicembre alla Casa delladi Napoli. Lanéeè incentrata sul nuovo album di, “”, disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi su etichetta Epic Records/Sony Music Italy.