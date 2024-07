Musica | designate le finaliste del Premio Bianca d’Aponte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il ‘’, il concorso italiano per cantautrici, annuncia ledella sua 20a edizione, selezionate da un ricco e composito Comitato di garanzia. Sono Beo (Roma), Irene Di Brino (Livorno), Fremir (Napoli ), Gama (Matera), Giulia Leone (Cagliari), Valentina Lupi (Roma), Kalika ( Napoli ), Magma (Caltanissetta), Anna Sara (Massa Carrara) ), Sara Torraco (Matera).Le finali sono in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 25 e 26 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Sul palco, in veste di madrina, Margherita Vicario e molti altri ospiti che saranno annunciati prossimamente. Ilsi aprirà il 24 ottobre con una masterclass sulla scrittura di canzoni a cura di Giuseppe Anastasi e Giuseppe Barbera, rivolta allema aperta al pubblico. Alla vincitrice delassoluto andrà una borsa di studio di 1.