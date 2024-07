Mo | governo israeliano pubblica foto di Haniyeh e la rimuove poco dopo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tel Aviv, 31 lug. (Adnkronos) - L'ufficio stampa delhato stamattina un post in inglese sul suo account Facebook, annunciando l'assassinio del capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail. Il post aveva la parola "eliminato" scritta sul suo volto in grandi lettere nere.pochi minuti, l'immagine è stata rimossa dall'account Facebook. Tuttavia, i media globali avevano già fatto riferimento al post come conferma ufficiale che Israele era responsabile dell'attacco.