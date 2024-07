Mo | Barghouti ‘governo fascista di Netanyahu vuole una guerra regionale’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ramallah, 31, lug. (Adnkronos) – “Quello che avete in Israele è un governoin ogni senso della parola e Israele sta ora cercando di spingere l’intera regione in uno scontro globale. Ciò che ha fattoè una chiara indicazione cheunaregionale etrascinare gli Stati Uniti in uno scontro con l’Iran, non solo con i palestinesi”. Lo ha detto da Ramallah, in Cisgiordania, il segretario generale di Iniziativa nazionale palestinese Mustafa, spiegando che l’assassinio di Haniyeh segna un “grave sviluppo” che potrebbe innescare unaregionale.“Ciò che sorprende di più – ha aggiunto il leader politico – è sentire una persona come il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin dire che gli Stati Uniti difenderanno Israele.