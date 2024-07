Milan ufficiale l’arrivo di Pavlovic | contratto fino al 2028

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ora è, Strahinjaè un nuovo giocatore del. Lo hanno annunciato i rossoneri tramite una nota, nel quale si legge che ilche lega il difensore serbo al club scadrà nel, ma è presente un’opzione per un’ulteriore stagione. Nuovo rinforzo in difesa, quindi, per il, che verserà nelle casse del Salisburgo circa venti milioni di euro, bonus compresi.indosserà la maglia numero 31.dialSportFace.