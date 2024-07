Milan Leao CONSIGLIA Fonseca | Pulisic DEVE giocare da 10 ha troppa QUALITA’

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le parole di Rafael, attaccante del, sul ruolo di Christiannella squadra rossonera. I dettagli Rafaelha parlato a ESPN del ruolo di Christiannel– «Conoscevo bene le qualità di. Nel Chelsea non stava giocato tantissimo. Non sono rimasto per niente sorpreso, ha grandissima qualità. Quando è arrivato al