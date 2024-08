Meloni chiude la visita in Cina nel cuore d' Italia a Shanghai

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - "Rafforzare la cooperazione anche in un'ottica di riequilibrio" e "sostenere le aziendene" attive ina partire dal tessuto delle piccole e medie imprese: Giorgiasceglie la capitale economica del Dragone, nonchédella più ampia comunità imprenditorialena, come ultima tappa della sua missione (una delle più lunghe da quando è al governo) nel paese asiatico. Ala premier incontra il segretario del Partito comunista cinese del comitato municipale, Chen Jining considerato in rampa di lancio tra i politici vicini a Xi Jinping. "Abbiamo ampi interessi comuni", è la sponda del funzionario durante il bilaterale con la premierna. Dopo il colloquio,riparte - sempre insieme alla figlia Ginevra - diretta a Parigi per seguire alcune fasi delle Olimpiadi.