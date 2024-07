Medio Oriente Tajani Israele non cada in provocazioni Hezbollah

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) –“non deve cadere nelledi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, al question time alla Camera. “Stiamo continuando a lavorare in queste ore per scongiurare un’estensione del conflitto, alla luce del susseguirsi degli eventi. Sono in contatto con i nostri principali partner e lancio un appello affinchè si faccia tutto il possibile per evitare una escalation. Ho parlato al telefono anche con i ministri israeliano e libanese, ho invitato entrambi alla moderazione: non vogliamo assolutamente che ilpiombi in una guerra aperta. Non è nell’interesse dei popoli della regione, non è nell’interesse di nessuno”. (ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma L'articolononin” proviene da Ildenaro.it.