Medagliere Olimpiadi Parigi 2024 | la Cina torna in testa Italia ottava con 3 ori e 12 podi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ledisi disputeranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La capitale della Francia ospita i XXXIII Giochi e per più di due settimane sarà al centro del mondo sportivo. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno circa 10.500 atleti, in rappresentanza di più di 200 Paesi. Le prime medaglie verranno assegnate sabato 27 luglio. Alledisi disputeranno 329 gare da medaglia e dunque verrà assegnato un totale di 329 medaglie d’oro (salvo pari merito). Sabato 10 agosto verranno messi in palio ben 34 titoli, da annotare anche giovedì 8 con 27, domenica 4 con 25, martedì 6 con 24. Sabato 27 luglio sarà il giorno più povero con 11 titoli, ce ne sarano invece 13 nella giornata conclusiva di domenica 11 agosto e 17 mercoledì 7 agosto.