Massa incendio e grossa nuvola di fumo nero visibile in mezza provincia

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 –disua causa di unche avrebbe attaccato un’azienda. Accade intorno alle 19.20 di mercoledì 31 luglio. Sono state decine le segnalazioni ai vigili del fuoco. Lada buona parte delladiCarrara. Ilè benanche dalle alture alle spalle della città. A bruciare sarebbe del materiale per cantieri navali. Immediato l’intervento proprio dei vigili del fuoco, che sono entrati con i mezzi nell’area industriale andata a fuoco per iniziare lo spegnimento. (In aggiornamento)