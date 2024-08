Maccabi Petach-Sporting Braga Qualificazioni Europa League 01-08-2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lodeve completare il lavoro dopo la vittoria per 2-0 in casa nel match di andata grazie al quale ha indirizzato a suo favore il discorso qualificazione. Ilfarà il possibile ma è di fronte a un compito davvero difficile anche perché la partita si gioca a Sofia, dunque praticamente in InfoBetting: Scommesse Sportive e