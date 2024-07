Lola Anderson vince l’oro e ricorda il biglietto che il padre morto mise in una cassetta di sicurezza

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo aver vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi nel quattro di coppia di canottaggio,ha raccontato in lacrime la storia di una bambina che tanti anni fa aveva scritto uncon dentro un sogno. Quel foglietto spiegazzatolo aveva buttato via, ma suolo aveva recuperato nel cestino e messo in unadi. Anni dopo, poco prima di morire di cancro, papà Don glielo ha restituito: oggi a Parigi è diventato realtà.