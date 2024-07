Liverpool-Arsenal Amichevole 01-08-2024 ore 01 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Siachehanno già giocato qualcheper cui in campo andranno giocatori con qualche allenamento in più, anche se la situazione non è omogenea perché ci sono stati arrivi a scaglioni. Nell’ultimo impegno i Reds hanno battuto 1-0 il Betis, mentre i Gunners si sono imposti 2-1 in un’altra grande classifica del InfoBetting: Scommesse Sportive e