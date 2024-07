LIVE Triathlon Olimpiadi Parigi in DIRETTA | oro Gran Bretagna con Yee che beffa il neozelandese Wilde Pozzatti quattordicesimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.34 1:48:19 per Alessio Crociani che è trentesimo, merita comunque applausi il riminese che era uscito dall’acqua in testa salvo poi non trovare collaborazione nelle prime battute del ciclismo arrivando comunque alla corsa all’interno del gruppo di testa. 12.33 ChiudeGianlucain 1:44:41. 12.30 ORO! All’ultimo chilometro Alex Yee riprende ilHaydene va a vincere in 1:43:33. Bronzo alla Francia con Leo Bergere (1:43:43), poi Le Corre (Francia), Vilaca e Batista (Portogallo). 12.28 Ha esaurito la benzina, ripreso dal britannico Yee. 12.26 Per il bronzo ci sono i francesi Bergere e Le Corre e i portoghesi Vilaca e Batista. 12.24tiene invariato il distacco su Yee quando mancano meno di due chilometri al traguardo. 12.