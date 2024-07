LIVE – Tiro con l’arco | primo e secondo turno Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilindele delmaschile e femminile diconalle Olimpiadi di. Ben quattro italiani saranno impegnati nella giornata odierna di mercoledì 31 luglio, andando a caccia del passaggio dele di avvicinarsi alla zona medaglia. Nel femminile, l’unica italiana al via è Chiara Rebagliati, mentre nel maschile sono presenti Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi. L’appuntamento è dalle ore 13:30, con Sportface che garantirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale per non farvi perdere davvero nulla. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE DIREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5concon) SportFace.