LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | presenti Nespoli Paoli Rebagliati e Musolesi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale delcon2024, tra i protagonisti anche. Nell’arena arcieristica all’Esplanade des Invalides, le competizioni di ieri si sono svolte sotto un caldo asfissiante, sia per gli uomini che per le donne. Gli arcieri italiani gareggeranno oggi, mercoledì 31 luglio, in una giornata che inizierà con pioggia mattutina e vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalle 12:00, con alta umidità. Maurosarà in campo alle 13:31 contro Sagor Islam del Bangladesh, con i sedicesimi fissati alle 14:10 in caso di vittoria. Chiaragareggerà alle 13:44 contro Ariana Mohamad Zairi della Malaysia, con i sedicesimi alle 14:23. Alessandroaffronterà Lam Dorji del Bhutan alle 14:49, con il secondo match alle 15:28.