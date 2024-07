LIVE – Ranghieri Carambula-Mol Sorum 0-1 12-21 2-2 | beach volley maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Latestualedi-Mol/, partita valevole per il girone B didelledi. Alexe Adrianhanno vinto all’esordio contro gli olandesi van de Velde/Immers, e ora puntano a ripetersi contro la coppia norvegese, che nella prima giornata hanno battuto per 2-0 i cileni Marco ed Esteban Grimalt. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22:30 di mercoledì 31 luglio sulla sabbia del Campo Centrale all’ombra della Tour Eiffel di. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita-Mol/didei Giochi Olimpici diaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.