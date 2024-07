LIVE Olimpiadi Parigi liveblog 31 luglio in DIRETTA | Crociani fa sognare nel triathlon

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2024. OA Sport vi propone latestuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, mercoledì 31, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 31E GLI AZZURRI IN GARA IL MEDAGLIERE DELLEDI2024 IL BORSINO E LE SPERANZE DI MEDAGLIA DI MERCOLEDI’ 31Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ad una nuova giornata dedicata alledi2024!– La Senna torna ad essere balneabile, si parte con la gara femminile alle 8.00.– A rappresentare l’Italia ci saranno Alice Betto, Bianca Seregni e Verena Steinhauser.