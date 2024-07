LIVE – Musetti-Fritz 2-4 tennis maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ile latestuale della sfida tra Lorenzoe Taylor, valevole come ottavi di finale del torneo disingolarealledi. L’azzurro ha eliminato in serie Gael Monfils e Mariano Navone, mostrando di non percepire particolarmente le fatiche per la finale raggiunta a Umago di recente. Il carrarino, dopo il successo a Wimbledon contro il favorito statunitense, tenterà di beffarlo nuovamente, sebbene in questa occasione sulla superficie a lui favorevole: la terra rossa si sposa alla perfezione con le caratteristiche di, meno con quelle da bombardiere sul veloce di. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Campo 14, primo evento dalle ore 13.00 di oggi, mercoledì 31 luglio.