LIVE – Judo -70 kg femminile con Polling Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Iltestuale della giornata dedicata alla categoria -70 kg dialledi. Per l'Italia in gara c'è Kim, che sfiderà ai sedicesimi la portoghese Pina. Il cammino dell'azzurra, speriamo il più lungo possibile, partirà alle 10.00 di mercoledì 31 luglio, in questo articolo potrete restare aggiornati in tempo reale sul cammino dinell'arco dell'intera giornata. 10:03 – Cancellato un waza-ari da parte di Pina. 10:03 – Subito all'attacco la giovane portoghese, che ha vinto gli ultimi due scontri diretti. 10:01 – Entrano nell'arena le due atlete.