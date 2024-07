LIVE – Errani Vavassori-Schuurs Koolhof 7-6 3-6 4-6 tennis doppio misto Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ile latestuale dell’incontro tra, valevole come quarti di finale del torneo dialledi. Esordio vittorioso per gli azzurri contro i russi Medvedev/Andreeva, coppia teoricamente pericolosa, sebbene non esattamente formata da doppisti puri e quindi facilmente neutralizzata; gli specialisti sono invece gli olandesi, tra i migliori nel circuito maggiore: per ottenere un posto in semifinale, e dunque la possibilità di giocare per una medaglia,dovranno offrire il meglio del loro vasto repertorio tecnico. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla partita di scena sul Campo 7, primo evento a partire dalle ore 13.30 di oggi, mercoledì 31 luglio.