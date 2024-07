LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’Italia sogna in grande nel quattro di coppia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delai Giochi della XXXIII Olimpiade. Quest’oggi si assegnano le prime medaglie di questo torneo a cinque cerchi con le prime due finali A.si gioca subito una carta pesante neldimaschile. Alle 12.26 circa Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili andranno alla caccia di una preziosa medaglia. I 4 azzurri hanno dimostrato la loroforma nelle batterie in cui hanno ottenuto il secondo tempo (5:43.31) dietro solamente ai Paesi Baschi i quali hanno stoppato il cronometro in 5:41.69. A seguire ci sarà la finale deldifemminile che non vede al via alcuna imbarcazione azzurra. Prima di assegnare i due titoli ci saranno le semifinali dieventi.