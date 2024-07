Lgbt monopolisti di discriminazioni Ma quelle vere le subiscono i disabili

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 31 luglio 2024) In Italia sono 13 milioni però musei e biblioteche in molti casi non hanno ancora bagni o percorsi loro dedicati. Eppure registi e star strepitano solo per le immaginarie ingiustizie arcobaleno. È saltata qualsiasi gerarchia.