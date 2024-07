Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al circolo Arci Borgata Marinara, in piazza Garibaldi a, oggi alle 18 si terrà la presentazione del libro ‘Io Adelmo Cervi: il ribelle dei campi rossi’ di Franco Zunino. Saranno presenti l’autore e Adelmo Cervi (nella foto), che ha condiviso i ricordi di un’esistenza straordinaria. Dalla perdita prematura del padre, il partigiano Aldo Cervi, ucciso dai fascisti con i suoi fratelli nel 1943, alla difficile infanzia contadina. Dagli studi in Unione Sovietica alle tournée nella compagnia di burattinai di Otello Sarzi. Sempre in cammino sulle orme paterne ma con una propria rotta, per raccontare nel viaggio di una vita anche il ricordo di chi la vita l’ha persa per un ideale.