Le Stelle di Branko ecco le previsioni di mercoledì 31 luglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di312024. Ariete Ultimamente vi siete molto concentrati sull'aspetto pratico dell'amore: questo è un rimprovero che forse dovreste accettare. Avete le vostre ragioni, certo, ma in questo finale dila fortuna dell'amore è vicina a voi. Venere strepitosa in Leone, stimolata da Marte e corteggiata da Giove, di più non si può pretendere. Immaginate un amore da spiaggia che inizia col sole a picco e poi con un bacio sotto la Luna? Ma è un sogno che si avvera subito. Auguri. Toro Fase ultimo quarto che si è verificata nel vostro segno domenica, voi la sentite presente anche in questo ultimo giorno di, mese che non è andato affatto male e agosto andrà ancora meglio.