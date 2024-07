Latina incidente mortale tra autocarro e moto | il centauro muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio- Nel pomeriggio del 30 luglio c.a. a, i Carabinieri del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile, unitamente ai Carabinieri discalo, traevano in arresto, per il reato di omicidio stradale, un cittadino classe 94 residente a. Nella circostanza il predetto, nella precedente mattinata, mentre percorreva la via Appia alla guida di unveniva urtato dalciclo condotto da un cittadino classe 77 residente a Aymavilles con a bordo una cittadina classe 72 residente ad Aosta, intento ad effettuare un sorpasso. Nell’occorso, ilciclista decedeva sul, mentre la 47enne veniva trasportata in eliambulanza presso un nosocomio di Roma e ivi ricoverata. Dagli accertamenti sanitari effettuati nell’immediatezza appuravano la positività del 30enne a consumo sostanze stupefacenti.