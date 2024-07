L' Ars approva la manovrina finanziaria oggi seduta sul ddl di riforma delle ex province

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ieri in tarda serata l’Ars hato il ddl «misure finanziarie urgenti» con 38 voti a favore e 21 contrari. Il via libera alla cosiddettaestiva è arrivato al termine di unainiziata alle 15 e conclusasi intorno a mezzanotte, ma per definire l’intesa sul maxiemendamento c'è voluta una sospensione durata in tutto quasi quattro ore durante le quali si sono tenute a Palazzo