La sostenibile vitalità del legno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Sui temi ambientali siamo mediamente avvertiti ma anche piuttosto ignoranti. Dai sondaggi emerge quasi sempre una discreta consapevolezza sui pericoli del cambiamento climatico. Ma in pochi, tra gli intervistati, sanno anche indicare i comportamenti adeguati per fronteggiare l’emergenza. Capire i motivi dell’impreparazione non è facile. Di sicuro, però, c’entra il tipo di informazione che riceviamo. Secondo alcuni esperti, per esempio, non ci interessiamo abbastanza all’emergenza climatica perché l’argomento risulta semplicemente noioso. Due analisti della Gallup, Jefrey M. Jones e Rebecca Rifin, lo avevano mostrato con alcuni sondaggi nel 2015.