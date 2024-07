La riforma degli istituti tecnici del governo Meloni è legge cosa cambia dall’anno prossimo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lae professionali promossa dal ministro Valditara ha avuto il via libera definitivo alla Camera. Dalanno continua la sperimentazione - già iniziata in poche scuole - del modello 4+2, e si apre più spazio per la collaborazione con le aziende per l'ingresso nel mondo del lavoro.