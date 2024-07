La lezione olimpica di Francesca Fangio | “Delusa? No mi son goduta tutto anche la gara non andata bene”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024)non è riuscita a prendersi la finale dei 200 rana femminili, chiudendo la semifinale solo al 7° posto. Una delusione per molti, non per l'azzurra che non regge all'emozione post: "Per molti potrebbe essere una frase fatta dire è bellosolo poter partecipare, ma per me lo è stato davvero. Sono felice"