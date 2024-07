Kaspersky | sfruttare l' IA nei SOC per ridurre il carico del team di cybersecurity

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 31 luglio 2024. Peral minimo il rischio di non riuscire a rilevare i cyberattacchi, è necessario gestire un numero elevato di falsi positivi nella logica di rilevamento. Secondo il report di analisi MDR per il 2023, ilSOC diha esaminato 431.512 security alert, ma solo 32.294 sono stati identificati come risultato di 14.160 incidenti segnalati ai clienti. In questi casi, c'è molto spazio per l'automazione, tra cui l'uso di machine learning (ML), deep learning e intelligenza artificiale (IA). In particolare, Autoanalyst basato sull'AI, utilizzato nell'MDR, ha esaminato in media quasi il 30% dei falsi positivi nel 2023, riducendo ildelSOC di circa il 25%.