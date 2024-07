Juventus all’attacco prima offerta ufficiale per Koopmeiners | le cifre

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lapunta fortissimo su Teune invia laall’Atalanta: ecco le. Cristiano Giuntoli vuole portare Teunalla corte di Thiago Motta. Il centrocampista è l’obiettivo principale di mercato dellache ha nelle giornata odierna, mercoledì 31 luglio, inviato laformale all’Atalanta. Ecco i dettagli della proposta. Lasferra il primo colpo: recapitata l’per(ANSA Foto) – SerieAnews.comLa, non è più un mistero, punta fortissimo su Teun. Le cessioni fatte finora, con Matias Soulé alla Roma in primis ma non solo, sono state tutte pensate per raccogliere un tesoretto con cui andare a bussare alla porta dell’Atalanta per richiedere l’olandese.