Jacobs alle Olimpiadi | Ho vinto da outsider posso rifarlo da campione

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «Tre anni fa ero una persona completamente diversa, arrivavo daed ero alla mia prima Olimpiade, oggi ci arrivo daolimpico e questo mi dà tanta autostima. Penso che come l’ho fatto una voltafarlo di nuovo». Lo ha detto Marcell, oro olimpico di Tokyo, in conferenza a Casa Italia. «C'è pressione, tutti in primis me stesso, si aspettano tanto - ha aggiunto -. Ma