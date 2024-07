Italia-Cina Meloni chiude missione a Shanghai e avvia nuova fase

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La premier: "Viaggio costruttivo e concreto che rilancia i rapporti con un interlocutore fondamentale". Ungheria: "No critiche a" (dall'inviata Ileana Sciarra) “Risultati concreti dallain” per la premier Giorgia. Dal volo che la sta conducendo a Parigi per le Olimpiadi, la presidente del Consiglio posta un lungo video su X della