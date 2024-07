Istat fatturato industria -09% a maggio -48% sull' anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Asi stima che ildell', al netto dei fattori stagionali, diminuisca in termini congiunturali dello 0,9% in valore (-0,4 % in volume). Lo rileva l', sottolineando che su base tendenziale a2024, ildell', corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-4,8%) sia in volume (-3,4%). I giorni lavorativi sono stati 22 come a2023.