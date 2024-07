Istat | a luglio frena carrello della spesa +08% annuo**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. - (Adnkronos) - Se il dato annuo dell'inflazione registra una leggera risalita i prezzi dei Beni alimentari, per la curacasa epersona (il cosiddetto '') rallentano su base tendenziale (da +1,2% a +0,8%), come anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,0% a +1,9%). L'inflazione acquisita per il 2024 è pari a +1,0% per l'indice generale e a +2,0% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dello 0,8% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e aumenta dell'1,7% su base annua (in accelerazione da +0,9% di giugno).