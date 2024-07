Isola d’Elba | muore motociclista nello scontro con un’auto a Porto Azzurro

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ancora un incidente mortale in Toscana oggi, 31 luglio 2024. Unha perso la vita all'd'Elba, a, in unocon. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, con una dinamica ancora da chiarire, in località Mola L'articoloconproviene da Firenze Post.