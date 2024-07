Ismail Haniyeh l’assassinio del capo di Hamas segna una svolta in Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Allarme nel mondo per l’uccisione, il 31 luglio, del numero uno di, colpito da un missile israeliano in Iran. Imprevedibili le conseguenze dell’azione dello Stato ebraico. Gli Stati Uniti, con il segretario di Stato, Antony Blinken, affermano di non essere stati “né informati né coinvolti” nel blitz e aggiungono che il cessate il fuoco a Gaza è ora “imperativo”. Dubbi sul negoziato da parte dei mediatori del Qatar, che si chiedono come possa andare avanti dopo l’iniziativa militare di Israele. Il Cremlino afferma che l’uccisione “ostacola la pace“. Mentre per Berlino “è sbagliata la logica delle rappresaglie“. L’ala militare dituttavia annuncia “enormi conseguenze in tutta la regione“. E i vertici dell’Iran puntano l’indice su Israele: “Li faremo pentire di quello che hanno fatto“. Il 1 agosto i funerali dia Teheran.