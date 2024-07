Intimidazioni durante ispezione bene confiscato Cerreto FdI | solidarietà a operatori e invito a non lasciarsi intimidire

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma. “Esprimo pienaper i fatti denunciati dal Presidente regionale dell’Associazione Centro Fiamma Antonio Arzillo. Un operatore e due volontari di altre associazioni, questa mattina,l’dei locali alsito in Via dei Tribunali 30/angolo Via Atri nella città di Napoli, sono stati pesantemente minacciati da parte un soggetto qualificatosi come proprietario dell’immobile, vantando la sua esperienza carceraria oltre che l’affiliazione a clan camorristici ed intimando «di non presentarsi a richiedere l’immobile altrimenti si prevedevano disgrazie sui familiari degli». Avvisate immediatamente le Forze dell’Ordine il soggetto è stato identificato.