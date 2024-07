Inter in Argentina PAZZI di Carboni | È l’EREDE di Messi! I dettagli sull’AFFARE con il Marsiglia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Valentinè pronto ad accasarsi alsebbene l’manterrà il controriscatto per il futuro Valentinè tra i nomi più gettonati del calciomercato. La sua cessione in prestito alcon opzione di riscatto e controriscatto è praticamente solo da ufficializzare. Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, insonoper