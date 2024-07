Insorgono i ministri Salvini e Roccella contro la decisione del Comitato Olimpico di far gareggiare la pugile Imane Khelif definita erroneamente trans contro l' italiana Angela Carini

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua a far discutere ladi ammettere ai Giochi,, laimpegnata nella boxe tra i pesi piuma, in quanto, in realtà, con differenze dello sviluppo sessuale. L’atleta ha ricevuto il via libera dalInternazionale ma le proteste si fanno sentire. In particolare, quella dell’azzurrache domani 1 agosto affronterà, ma non di meno quelle di alcuni ministro del Governo, tra cui Matteoed Eugenia