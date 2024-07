Infortunio Sportiello | l’ESITO dell’operazione al TENDINE della mano sinistra

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024), ecco come è andata l’operazione aldel portiere del Milan Operazione riuscita. Arrivano nuovi aggiornamenti sull’di: nei giorni scorsi il portiere del Milan ha avuto in albergo un incidente fortuito alla, che ha comportato la lesione completa delestensore del secondo dito. Come raccolto