Incendio Roma Gualtieri al parco di Monte Mario | Rogo partito colposamente da accampamento abusivo

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Agenzia Vista), 31 luglio 2024 "Sopralluogo alla riserva naturale diper monitorare la situazione creata dall'che è divampato oggi. Grazie davvero a vigili del fuoco, protezione civile diCapitale, e a tutte le forze dell'ordine impegnate per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. In questo posto c'era un insediamento, abbiamo trovato reti di letto usate come bracieri, pentole e tutto il necessario per cucinare. Sicuramente qui si accendevano fuochi, ildel resto è aperto non si può chiudere una intera collina". Così il sindaco di, Roberto, durante il sopralluogo nel punto dove presumibilmente è scoppiato il vastoche ha colpito. IgFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev